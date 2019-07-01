Boğaz’da desibel isyanı! Valilik harekete geçti

İstanbul Boğazı'nda gece yarıları yüksek sesle Arapça başta olmak üzere çeşitli müzik çalan tur teknelerine, yalı sakinlerinden tepki geldi. Aralarında ünlü işadamlarının da bulunduğu Boğaz'da oturanlar, "Evimizin balkonuna çıkamaz olduk. Bütün yaz bu müzikler ve görüntü kirliliği oluyor. Hastamız yaşlımız var. Sabaha kadar çalınan müziklerden rahatsız oluyoruz" paylaşımında bulundu. Ünlüler, birbirlerinin mesajlarına destek verdi.
DESİBEL DENETİMİ
İstanbul Valiliği ise iş dünyasından gelen tepkiler üzerine Boğaz'da denetime başlayacağını açıkladı. "Hemen harekete giçiyoruz. Turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen tekneler, gündüz 70, akşam 63, gece 55 desibel sınırlarını aşarsa idari para cezasına çarptırılacak" ifadelerini kullandı.
DESİBEL DENETİMİ
İstanbul Valiliği ise iş dünyasından gelen tepkiler üzerine Boğaz'da denetime başlayacağını açıkladı. "Hemen harekete giçiyoruz. Turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen tekneler, gündüz 70, akşam 63, gece 55 desibel sınırlarını aşarsa idari para cezasına çarptırılacak" ifadelerini kullandı.
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