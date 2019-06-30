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  • 30.06.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 23:48

Valiliği'nden "müdahale" açıklaması! "Gerçeği yansıtmıyor"

Valiliği, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubuna polisin yle müdahale ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul Valiliği açıkladı! Gerçeği yansıtmıyor

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve paylaşımlarında, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubuna 'nde yaptıkları basın açıklaması sonrasında "polisin kullanarak müdahale ettiği" yönünde asılsız haber ve yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba yapılan uyarıların sonuçsuz kalması üzerine zorunlu olarak polis ekiplerimizce müdahalede bulunulmuştur. Ancak, müdahale esnasında plastik mermi kullanıldığı iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanlış yönlendiren haber ve yorumlar ile sosyal medya yoluyla provakatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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