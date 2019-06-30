Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 30.06.2019 22:57
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 22:58

'den ki paylaşımlara tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (), eşcinsellikle ilgili paylaşımlara ilişkin, "Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır." açıklamasında bulundu.

KADEM'den LGBT ahlaksızlığına tepki!

Dernekten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

", belediyeleri tarafından eşcinselliği öven ve meşrulaştıran mesajlar yayınlanmaya başlandı. Tek bir elden hazırlandığı ve planlı bir işaretle başlatıldığı fark edilen bu eylemler kabul edilemez. Eşcinsellik övgüsü, varoluş gerçekliği dışındaki sapkın yönelimlerin meşrulaştırılması demektir. Dolayısıyla söz konusu paylaşımlar, neslin devamına, toplumun inanç ve değerlerine saldırmaktadır.

olarak, milli ve manevi değerlerimizin referansıyla; sağlıklı nesillerin korunması konusunda hassasiyetle çabalıyoruz. Aileyi tehdit eden her türlü fikir ve oluşuma karşı mücadele edeceğiz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriKADEM'den sosyal medyadaki paylaşımlara tepki
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri