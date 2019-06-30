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  • 30.06.2019 23:19
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 23:19

Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş vefat etti

Sırıkla atlamada eski rekortmeni, estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş hayatını kaybetti. Arman Çağdaş'ın naaşı, yarın 'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 'na defnedilecek

Eski atlet ve doktor hayatını kaybetti

Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk atletizminin 1960'lı yıllardaki rekortmen sırıkçısı ve milli atlet Arman Çağdaş'ın 81 yaşında 'de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Çağdaş'ın 1966-1968 yıllarında sırıkla atlamada 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazandığı, 23 Nisan 1966'da 'da düzenlenen şampiyonada ise 4,12 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu yenilediği belirtildi.

Başarılı atletizm kariyeri dolayısıyla "uçan profesör" olarak da anılan Çağdaş'ın, estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak ün yaptığının aktarıldığı açıklamada, federasyon olarak Çağdaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Arman Çağdaş'ın naaşı, yarın 'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 'na defnedilecek.

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