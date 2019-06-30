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  • 30.06.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 17:07

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan üç kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet İhsan Sidal'ın kullandığı 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep kara yolu Seve Barajı yakınlarında yolda bulunan taşa çarparak şarampole devrildi.

Kazada, Batuhan Sidal, Zeliha Sidal ve Gökhan Sidal yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet İhsan Sidal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev taşımak amacıyla Kilis'e doğru geliyorduk. Önümde taş parçası vardı ve ne olduğunu anlamadan araç takla attı." dedi.

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