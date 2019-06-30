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  • 30.06.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:12

Polisten 81 ilde hız denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 81 ilin emniyet müdürlüğüne gönderdiği genelgeyle, sürücülerin hız ve trafik kurallarına uyması amacıyla radarlı trafik kontrolü başlatıldı.

Polis 81 ilde düğmeye bastı

Emniyet Genel Müdürlüğü, genelinde eş zamanlı radarlı hız denetimini sıklaştırdı. 29 Haziran'da başlayan ve bugün de devam eden denetimlerde şehir içi ve bölge trafik birimlerindeki radar araçlarının katılımıyla kural ihlalleri tespit edilecek.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Emniyet'ten 81 ilin emniyet müdürlüklerine gönderilen genelgede, Türkiye çapında trafik denetimleri sıklaştırıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün trafik güvenliğine yönelik rakamlarının hatırlatıldığı genelde 2019 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı larının yüzde 36'sının hız kuralının ihlal edilmesi nedeniyle olduğu vurgulandı.

Genelgede, trafik düzenini bozan sürücüleri engellemek, kural ve yasaklara uyulmasını sağlamak, hız kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 29 ve 30 Haziran'da ülke çapında denetim başlatıldı. Tüm radar araçlarının da katılımıyla başlatılan hız denetiminde sürücülerin trafik kurallarını ihlali durumunda yasal işlemlerin uygulanması talimatı verildi.

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