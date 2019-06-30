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  • Son Güncelleme: 30.06.2019 08:17

Son dakika: Başkan Erdoğan Kyoto'da Sergisi'ni açıyor

Başkan , 'nın Kyoto şehrindeki Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapıyor. Erdoğan, " Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.

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Başkan , 'nın Kyoto şehrindeki ' Fotoğraf Sergisi'nin açılışını yapıyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Saygıdeğer Prenses Akiko, hanımefendiler beyefendiler hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. G20 Zirvesi münasebetiyle bir kez daha Japonya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ara Güler sergisine ev sahipliği yapan tapınak yetkililerine gönülden teşekkür ediyorum. Bizler bu amaçla 2019 senesini Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettik. İnşallah sene boyunca Türkler ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da perçinleyecek birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Böylece her iki halkın birbirini daha iyi tanımasını sağlayacağız.

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanan Ara 'ni Japonya'da sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler, Master of Leica unvanına sahip, dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından bir tanesiydi. Ara Güler'in fotoğraf sergisinin açılışını yapmak şahsım için de gurur kaynağıdır.

90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin adeta görsel hafızasını oluşturmaktadır."

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