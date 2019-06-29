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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 23:06

'de terör saldırısı: 1 şehit

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıktığı bildirildi. Güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Hakkari'den acı haber!
'de güvenlik güçleri ile 'lı teröristler arasında çıkan da yaralanan asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu

Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Doğanlı mezrasında dün güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Çatışmada ağır yaralanan kahraman jandarma personelimiz kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesi kullanıldı.


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