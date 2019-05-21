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  • 21.05.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 22:24

Altun'dan Sergisi paylaşımı

Başkanı Prof. Dr. , geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri 'in eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Başkanı Prof. Dr. , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Sergisi'nin dünyayı dolaşmaya devam ettiğini belirtti.

Nisan ayında Londra Saatchi Galeri'de büyük ilgi gören Ara 'nin 23 Mayıs'ta Paris Polka Galeri'de açılacağını anımsatan Altun, serginin sonraki duraklarının Kyoto, , Roma ve Mogadişu olacağını duyurdu.

Altun'un paylaşımında sergiyle ilgili video da yer aldı.

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