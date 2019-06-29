Son dakika haberi... Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? İşte KYK borçları ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.