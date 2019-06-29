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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 11:34

borçları son dakika! gelecek mi?

borçları silinecek mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KYK'ya borcu olan yaklaşık 342 bin öğrenci konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. KYK borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifinin sunulmasının ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, gelecek mi?

KYK borçları silinecek mi?

Son dakika haberi... Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olanlar için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Kanun teklifi, KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler için borçların ertelenmesi veya silinmesi ile alakalı olarak sunuldu. Peki, KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarına af gelecek mi? İşte KYK borçları ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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