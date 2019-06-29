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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:19

Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi, denetimler başlayacak

Valiliği, gelen şikayetler sonrası Boğaz'da gürültü kirliliğine neden olan, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan teknelere yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Komutanlığı ekiplerin tarafından denetleneceğini duyurdu.

3 Temmuz'a kadar süre verdi!

Valiliği, gelen şikayetler üzerine Boğaz'da gürültü kirliliğine neden olan, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan teknelere yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Komutanlığı ekiplerince denetimler yapılacağını açıkladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
"Son günlerde çeşitli kaynaklardan Valiliğimize intikal eden şikayetlere göre; 'nda turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi teknelerinin, yüzer tesis ve ticari yatların aşırı gürültü kirliliğine yol açtığı, çevrede rahatsızlığa sebebiyet verdikleri anlaşılmıştır. Söz konusu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla ilgili paydaşların katılım ve destekleriyle gerekli denetim ve önleme çalışmaları Valiliğimizce başlatılmıştır. Sektör temsilcilerinin iştirakleriyle bugün yapılan toplantıda bahse konu deniz araçlarının gürültü değerlerini 03 Temmuz 2019 tarihine kadar Çevre Mevzuatının öngördüğü sınırlara uygun hale getirmeleri konusunda duyuru yapılmıştır. Belirtilen tarihten sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince boğaz hattında yoğun denetimler yapılacak, yasal sınırları aşan gürültü kirliliğine yol açan deniz araçları hakkında yasal işlem yapılacaktır. Söz konusu denetimlerde turistik ve eğlence amaçlı tur düzenleyen gezi tekneleri, yüzer tesis ve ticari yatlardan kaynaklanan gürültünün; gündüz zaman diliminde 70, akşam zaman diliminde 63, gece zaman diliminde 55 desibel sınırlarını aşıp aşmadığı kontrol edilecektir. Sınır değerleri aştığı tespit edilenlere 2872 sayılı gereğince idari para cezası uygulanacaktır".

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