Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel olarak kuvvetli yağış yaşanacak. Bazı illerde ise yağışlar çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Sıcak havaların hakim olduğu Marmara Bölgesi için de Meteoroloji uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı bildirildi. İşte 29 Haziran güncel hava durumu tahminleri...

MARMARA'DA SICAKLIK AZALIYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak.

Rüzgarın bölgenin batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi öngörülürken ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu kentlerde şiddetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.