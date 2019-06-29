Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 29.06.2019 13:09
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 13:09

Son dakika haberi: davasında yeni gelişme! Karar onandı

’nün kapatılan yayın organı ’nin 11 eski yazarının yargılandığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmış, sanıklardan ve 8 yıl 9 ay, ve ise 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2. Ceza Dairesi, sanıklar hakkında İstanbul 13. ’nce verilen kararı inceledi. Daire, mahkemenin kararını yerinde görerek onadı. Sanıkların beraat taleplerinin reddine karar verdi.

Zaman Gazetesi davasında yeni gelişme!

'nün kapatılan yayın organı 'nin eski yazarları , , , İhsan Duran Dağlı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, , , Nuriye Ural, Cengiz ve 'ın yargılandığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Şüphelilerden İbrahim Karayeğen 'Silahlı Terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanırken diğer 10 sanık ise 'Anayasayı ihlal', 'Yasama organına karşı suç', 'Hükümete karşı suç' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.

11 sanık hakkında İstanbul 13. 'nce verilen kararda, sanıklardan Ali Bulaç ve Şahin Alpay 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ali Bulaç

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetmişti. Sanıklar avukatları aracılığıyla istinaf başvurusunda bulunarak 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatlerine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.


Şahin Alpay

KARARI ONADI
Eski Zaman Gazetesi yazarlarının ceza aldığı bu dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı inceleyen 2. Ceza Dairesi kararını verdi. Daire, mahkemenin kararını yerinde görerek onadı. Sanıkların beraat taleplerinin reddine karar verdi. Mustafa Ünal ve Mümtazer Türköne'nin tutukluluk hali devam edecek.

Mümtazer Türköne

Kararda, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uyguladığı anlaşıldı" denildi.

SABAH




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: Zaman Gazetesi davasında yeni gelişme! Karar onandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri