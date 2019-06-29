Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yazarları Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, İbrahim Karayeğen, İhsan Duran Dağlı, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Mehmet Özdemir, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Nuriye Ural, Orhan Kemal Cengiz ve Şahin Alpay'ın yargılandığı dava geçtiğimiz aylarda sonuçlanmıştı. Şüphelilerden İbrahim Karayeğen 'Silahlı Terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanırken diğer 10 sanık ise 'Anayasayı ihlal', 'Yasama organına karşı suç', 'Hükümete karşı suç' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından hakim karşısına çıkmıştı.

11 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen kararda, sanıklardan Ali Bulaç ve Şahin Alpay 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal ise aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ali Bulaç

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Ahmet Turan Alkan'ın da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine hükmetmişti. Sanıklar avukatları aracılığıyla istinaf başvurusunda bulunarak 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraatlerine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.



Şahin Alpay

KARARI ONADI

Eski Zaman Gazetesi yazarlarının ceza aldığı bu dava ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararını verdi. Daire, mahkemenin kararını yerinde görerek onadı. Sanıkların beraat taleplerinin reddine karar verdi. Mustafa Ünal ve Mümtazer Türköne'nin tutukluluk hali devam edecek.

Mümtazer Türköne

Kararda, "Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uyguladığı anlaşıldı" denildi.



SABAH







