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  • 29.06.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 06:46

Teşkilatında deprem!  6 başkan yardımcısı istifa etti

Teşkilatında yer alan 6 başkan yardımcısı yayınladıkları bir deklarasyonla görevlerinden istifa etti. İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı , Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı.

CHP'de deprem! İstifa ettiler

Karşıyaka'da 6 başkan yardımcısı yayınladıkları bir deklarasyon ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

CHP yönetiminin düşeceği söylentilerine karşılık, İlçe Başkanı yönetim düşmediğini, 11 yöneticinin görevinin başında olduğunu söyledi. CHP'de yönetim içinde başkan ve yönetimin düşmesi adına 'istifa operasyonu' ile gündeme gelen Karşıyaka'da beklenen istifalar gerçekleşti.

İstifa eden 6 yönetici Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Başkan Yardımcısı , Gençlikten Sorum İlçe Başkan Yardımcısı , Halkla ilişkiler Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı ise kamuoyuna istifalarıyla ilgili deklarasyon yayınladı.

"ONLAR BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZDIR"
İstifalar sonrası değerlendirmede bulunan İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, "Onlar bizim yol arkadaşımızdır. Birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımızdır. Onlarla birlikteliğimiz devam edecektir. Hepimizin amacı CHP partisini iktidara taşıyarak hizmet etmektir. Şu anda geriye kalan 11 yöneticimiz görevinin başındadır. İstifa eden arkadaşlarımızın yerine gelecek yeni arkadaşlarımızla birlikte kenetlenerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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