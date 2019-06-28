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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 00:25

Son dakika... Mezuniyetten dönen otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

'de yakınlarının mezuniyet töreninden dönenleri taşıyan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen da 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mezuniyet dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, - karayolu 70. kilometresinde N.E. idaresindeki 23 HL 402 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. da otomobilde bulunan N.E., M.E. , H.E. ve D.E. hayatını kaybederken yaralı olarak kurtulan F.E., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapanların, Tıp Fakültesinde düzenlenen mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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