Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.06.2019 11:54
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 11:54

? 2019 TOKİ para iadesi tarihi belli mi?

TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme yapılacak. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, başvuru yaptıkları illerdeki kuraları yakından takip ediyor. Bazı illerde kuralar tamamlanırken, bazı illerde kura tarihleri için geri sayım başladı. En çok merak edilen konulardan biri de kurada çıkmayanlara geri ödemenin ne zaman yapılacağı. İşte detaylar...

TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme ne zaman?

TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme konusu, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplantı. Toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yaptı. Başvuru yapılan ve kurası yapılan yerlerde çekilişte kendilerine hak çıkmayanlar, geri ödeme tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme ne zaman? 2019 TOKİ para iadesi tarihi belli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Bu geri ödemelerin tarihleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Geri ödemelerin yapılacağı tarih kıralı satışa sunulan projenin satış duyurusunda bildiriliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ kurada ismi çıkmayanlara geri ödeme ne zaman? 2019 TOKİ para iadesi tarihi belli mi?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri