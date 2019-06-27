TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme konusu, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50 bin sosyal konut için 67 ilde talep toplantı. Toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yaptı. Başvuru yapılan ve kurası yapılan yerlerde çekilişte kendilerine hak çıkmayanlar, geri ödeme tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ kurada çıkmayanlara geri ödeme ne zaman? 2019 TOKİ para iadesi tarihi belli mi? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARA GERİ ÖDEME NE ZAMAN?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor. Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Bu geri ödemelerin tarihleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Geri ödemelerin yapılacağı tarih kıralı satışa sunulan projenin satış duyurusunda bildiriliyor.