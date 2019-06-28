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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 18:54

Kuş çarpan uçağı Havalimanı'na geri döndü

- seferini yapan Türk Hava Yolları()'nın tarifeli uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camına kuş çarpması nedeniyle 'na geri dönmek zorunda kaldı.

Kuş çarpan uçak geri döndü!

Edinilen bilgilere göre, 286 yolcusuyla 'nin - seferini yapan TK-2430 sayılı Airbus 330-300 tipi uçağı saat 17.00 sıralarında 'ndan kalktıı.

Kalkıştan bir süre sonra uçağın kokpitine kuş çarptı. Çarpma sonucu kokpitin sol ön camında çatlama meydana gelirken, uçağın pilotları, Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş izni istedi.

İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inen uçağın yolcuları terminale alındı. Uçak seferden çekilirken, yeni bir uçakları yolcuların saat 19.30'da Antalya'ya gönderilecekleri öğrenildi.

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