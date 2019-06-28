Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.27'de Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 6.97 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.28 21:27:28 39.9708 39.8857 5.2 -.- 3.8 3.8 AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.06.28 21:27:29)
2019.06.28 14:31:06 40.0963 33.2358 5.3 -.- 2.1 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 14:27:51 40.0710 33.2200 3.3 -.- 2.3 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) REVIZE01 (2019.06.28 14:27:51)
2019.06.28 13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 13:17:12 39.2568 27.6805 3.3 -.- 2.7 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.28 12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.06.28 10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.28 09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2019.06.28 08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2019.06.28 08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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