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  • 28.06.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 21:02

leri dolandırdığı iddia edilen taksicilere operasyon

’da araçlarına binen leri dolandırdıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı. Bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Sultanahmet, Eminönü ve gibi ik bölgelerde, araçlarına binen yabancı turistleri dolandırdığı iddia edilen taksicilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen 25 taksiciden 23'ü yakalandı. Ayrıca ifadesi alınan 38 taksi şoförünün de ruhsatlarının iptal edildiği öğrenildi.

Bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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