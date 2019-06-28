Son günlerde adı sık sık geçen siyaseti geçmişi ile konuşulan Canan Kaftancıoğlu aslen nereli, kaç yaşında ve eşi Ali Naki Kaftancıoğlu kimdir, ne iş yapar soruları merak konusu oldu. Canan Kaftancıoğlu aslen Ordulu ve 1972 doğumlu. Tıp fakültesi mezunu olan Canan Hanım'ın Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli, Çağım Işık isminde bir kızı vardır. Peki Canan Kaftancıoğlu kaç yaşında aslen nereli eşi Ali Naki Kaftancıoğlu ve çocukları kimdir? Detaylar haberimizde.