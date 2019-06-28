CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in skandal görevlendirme yaptığı ortaya çıktı.

Faruk Demir'in; Bem-Bir-Sen Ardahan İl Başkan Yardımcısı Erdoğan Toptaş'ı vekil müdür olarak görev yaptığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nden alarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nde görevlendirdiği, aynı gün skandal bir görevlendirme yazısıyla bir çalışanın tek başına yapamayacağı işleri Erdoğan Toptaş'a yüklediği öğrenildi.





BU MOBİNGİN DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOKTUR!

CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in 11 Haziran 2019 tarihinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda şöyle deniliyor:

"Belediyemiz Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü emrinde görevli Erdoğan Toptaş'ın ilimizde yeni bir terminale ihtiyaç olup olmadığının tespiti için söz konusu personelin aşağıdaki görevleri yerine getirmesini rica ederim:





Yapılacak çalışmalar (Hafta içi mesai saatleri içinde)

1- Terminale otobüs, minibüs, TIR ve ağır tonajlı araçların saat kaçta giriş yaptıkları, plakaları ve hangi ilden geldikleri,

2- Gelen yolcu otobüslerinin günün hangi saatinde ve kaç yolcu ile geldikleri (Fotoğraf çekimi ile tespit edilecek)

3- Terminalden hareket eden yolcu otobüslerinin günün hangi saatinde ve kaç yolcu ile ayrıldıkları (Fotoğraf çekimi ile tespit edilecek)





4- Giriş ve çıkış yapan aracın hangi yöntem ile ücretlendirildiği

5- TIR ve ağır tonajlı araçların ilimize ne tür yük taşıdığı, kaç yıldır ilimize gelip gittiği, memnuniyeti ve beklentileri, muhatap olunan kişilerin adı-soyadı ile iletişim bilgileri (Telefon numaraları)

6- Yapılacak tespit ve çalışmaların bizzat Erdoğan Toptaş tarafından yüz yüze, tarih ve saat belirtilerek yapılması,

7- Yapılacak tüm çalışmalar günlük olarak mesai saati bitiminde Özel Kalem Müdürlüğü'ne imza karşılığı teslim edilecektir."

Faruk Demir, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinin ardından Ardahan Belediye Başkanı oldu. Ardahan Belediyesi daha önce AK Partili Faruk Köksoy tarafından yönetiliyordu.





YALÇIN: BU İNSANLIK DIŞI UYGULAMA!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bir kişinin söz konusu işleri tek başına yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yalçın, "Bu sadece yıldırma ve canından bezdirmedir. Bu bir çileden çıkarmadır. Bu görevlendirme insanlık dışı uygulama. Bunu belediye başkanı kasıtlı olarak yapıyor. Bu işleri bir kişinin görev olarak yapması mümkün değil. İnsan gibi davransınlar.







Emekçilere insan gibi davransınlar ve ayrıştırmasınlar. Bu kişiler ekmeğinin peşinde. Belediye başkanları ideolojik hezeyanla ve önyargıyla hareket etmesin. Bu hınç. Bu bir öfkeyi kusma yöntemi. Emek mücadelesini kundaklamayın. Nerden bakarsan tutarsızlık, nereden bakarsan ahmakça! Bu görevlendirmenin izah edilecek tarafı var mı? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, işçilere bu uygulamada bulunan belediye başkanlarına sorsana… Emekçiler geliyor, muhatap bulamıyor. Derman belediyeciliği denildi, sürgün belediyeciliğine geçildi" dedi.





