YARGITAY, 'mobbing' olarak bilinen işyerinde psikolojik tacizle ilgili kriterleri belirledi. Sekreter olarak çalışan kadının açtığı davayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin manevi tazminat kararını bozdu. Kararda, "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir" denildi. Kararda ispat yükünün mobbing iddiasını ileri süren davacıda olduğu vurgulandı.