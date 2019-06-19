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Çalışanlar dikkat! de ispat şart

, e maruz kaldığını iddia eden işçiye verilen tazminatı, iddiasını ispatlayamadığı gerekçesiyle bozdu. Kararda, "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir" denildi.

Mobbingde ispat şart

YARGITAY, '' olarak bilinen işyerinde psikolojik tacizle ilgili kriterleri belirledi. Sekreter olarak çalışan kadının açtığı davayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin manevi tazminat kararını bozdu. Kararda, "İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir" denildi. Kararda ispat yükünün mobbing iddiasını ileri süren davacıda olduğu vurgulandı.

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