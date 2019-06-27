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  • 28.06.2019 05:18
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 05:18

, , ve Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

HSK'nın, 4 bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, , , ve Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.

HSK kararı Resmi Gazete'de

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı görüşüldü.

Bu kapsamda, Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, ve Şırnak'tan oluşurken, yargı çevresinden Bingöl, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın çıkartılarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

yargı çevresi de , , Niğde, ve Yozgat olarak belirlenerek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın, Adana Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Niğde çıkartılarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

yargı çevresi, , , Giresun, Gümüşhane ve 'den oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Artvin ve Gümüşhane, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Giresun, Rize ve Trabzon'un çıkartılarak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Mahkemesi yargı çevresinin, Van, Bitlis, ve Muş olarak belirlenerek, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çıkartılarak Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilecek.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili düzenleme, 2 Eylül 2019 itibarıyla uygulanacak.

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