İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayı dolduran çocukların kaydı yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık öğrenci olarak kayıt olabilmek için, en az ortaokul veya imam hatip ortaokul mezunu olma ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olma şartı aranacak. Sözleşmeli öğretmen ve Diyanet İşleri görevlilerinin görev süreleri değiştiriliyor.