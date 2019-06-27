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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 20:45

Son dakika... Okula teklif 'ten geçti

düzenlemesi 'te onaylanarak kabul edildi. İlkokula , sözleşmeli öğretmenler ile ve sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Okula başlama yaşı 69 aya çıktı!

İlkokula , sözleşmeli öğretmenler ile ve sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Bazı Kanun ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayı dolduran çocukların kaydı yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık öğrenci olarak kayıt olabilmek için, en az ortaokul veya imam hatip ortaokul mezunu olma ve bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olma şartı aranacak. Sözleşmeli öğretmen ve Diyanet İşleri görevlilerinin görev süreleri değiştiriliyor.

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