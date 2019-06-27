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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:54

Son dakika haberi: 'dan sınırına askeri sevkiyat

tarafından sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi

Suriye sınırına askeri sevkiyat

() tarafından sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.

'nin çeşitli birliklerinden Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi

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