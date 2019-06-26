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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:19

Son dakika haberi: sınırına askeri sevkiyat

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından, sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı. Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy 'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçlar, Yavuzlu köyünden geçerek Elbeyli ilçesi sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.


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