İŞKUR yalnız iş arayanlara değil, işverenlere kısaca patronlara da destek oluyor. Bu bağlamda kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı. Kararnameye göre; yasada bulunan 3 aylık sürenin 3 ay daha uzatılması kararı, yalnız bu yıl için geçerli. Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışan çalışma ücretini devlet ödüyor. İşçinin de ödenekten yararlanabilmesi için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. Peki İŞKUR işveren patron desteği başvuru şartları nedir? İşverene İŞKUR desteği ne kadar, nasıl alınır? İşte tüm detaylar