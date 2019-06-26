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  • 26.06.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 18:25

sosyal çalışma başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte üniversite öğrencisi iş başvuru şartları

Öğrencilere yaz tatilinde iş imkanı sunan sosyal çalışma başvuruları 25 Haziran Salı günü başladı. Başvuruların başlamasıyla birlikte gözler İŞKUR öğrenci sosyal çalışma başvurusunun nasıl yapıldığına çevrildi. Peki, İŞKUR öğrenci sosyal çalışma başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR üniversite öğrencisi iş başvuru şartları...

İŞKUR sosyal çalışma başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvurularının başlamasının ardından başvuruyla ilgili detaylar üniversite öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR sosyal çalışma programı hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR öğrenci sosyal çalışma başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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