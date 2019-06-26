İŞKUR sosyal çalışma programı başvurularının başlamasının ardından başvuruyla ilgili detaylar üniversite öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen üniversite öğrencileri İŞKUR sosyal çalışma programı hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR öğrenci sosyal çalışma başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ