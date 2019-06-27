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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 20:52

'cü sanık kayıtları reddetti!

'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi. Savunmasını yapan FETÖ'cü sanık , ankesörlü telefon kullandığına dair iddiaları kabul etmeyerek isnat edilen kayıtların asılsız olduğunu öne sürdü.

FETÖ'cü sanık kayıtları reddetti!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık , ankesörlü telefon kullandığına dair iddiaları kabul etmeyerek isnat edilen kayıtların asılsız olduğunu öne sürdü.

FETÖ/'ye üye olmadığını ileri süren Demir, 15 Temmuz gecesi vatanı koruma hissiyle hareket ettiğini, yaptığı tüm eylemlerin normal karşılanması gerektiğini savundu.

Suçsuz olduğunu öne süren Demir, "İfademi doğrulayan ve lehime olan birçok husus bulunuyor. Beni suçlayan ve asılsız olan delillerin dosyamdan çıkarılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Demir, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 Temmuz'da devam edilmek üzere ara verdi.

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