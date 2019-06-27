Yenilenen İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasını alarak göreve başlayacak. Bu nedenle internette araştırılan sorular arasında yer alan Ekrem İmamoğlu kimdir sorusu yer alıyor.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. İmamoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

18 Kasım 1995'te Dilek Kaya ile evlenen İmamoğlu'nun, Mehmet Selim (d. 1997),Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlı üç çocuğu vardır.