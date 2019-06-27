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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 18:12

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" nedir?" sorusu bugün vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Peki, ve nereden alınır? İşte mazbata hakkında merak edilen tüm detaylar...

Mazbata nedir?

Mazbata, seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle "Mazbata ne demek?" sorusu şu sıralar vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, mazbata kimlere verilir? İşte merak araştırılan o sorunun yanıtı...

MAZBATA NE DEMEK?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.

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