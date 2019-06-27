Mazbata, seçimlerin ardından sık sık gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Bu nedenle "Mazbata ne demek?" sorusu şu sıralar vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Peki, mazbata kimlere verilir? İşte merak araştırılan o sorunun yanıtı...

MAZBATA NE DEMEK?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda 'tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde 'mazbata' şeklinde kullanılıyor.