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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 08:18

: 'de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

haberine göre ’de düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

'nin Meriç ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü.
Kaza, sabah saatlerinde Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada, 10 kişi öldü, bazı kaçakların da yaralandığı bildirildi.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, kazada 10 kişinin öldüğünü söyledi.

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