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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 08:06

17 ilde eş zamanlı u! 37 kişi hakkında gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 17 ildeki 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. da gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

17 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

merkezli 17 ilde /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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