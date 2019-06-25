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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 05:43

Atama ve görevden alma kararları 'de

İdaresi Başkan Yardımcılıkları ve ve ait atama ve görevden alma kararları 'de yayımlandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

İdaresine yapılan atamalar ve ve Orman Bakanlığındaki görevden alma kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan karara göre, açık bulunan Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Mustafa Levent Sungur ve Ömer Faruk Karabayır atandı.

GÖREVDEN ALMALAR
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Hacı Dursun Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, İl Tarım ve Orman Müdürü Ümit Ortan, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Kahraman'ın görevlerinden alınmalarına karar verildi.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapılırken, görevden almalar, aynı kararnamenin 2'inci maddesine göre yapıldı.

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