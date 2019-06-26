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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 22:40

açıkladı: 'ün adı göklerde yaşatılacak

BAYKAR Müdürü , SİHA'ya 'ün adının verildiğini açıkladı. Bayraktar, "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun​ " ifadelerini kullandı.

Eren Bülbül'ün adı göklerde yaşatılacak

Türk Hava Yolları'nın bünyesine kattığı uçak için açtığı adı ne olsun anketine, 50 binden fazla #AdıErenOlsun paylaşımı geldi.

Kampanyaya bir çok ünlü isim destek verirken, BAYKAR Müdürü 'dan önemli bir paylaşım geldi.

Bayraktar #AdıErenOlsun etiketi altında yaptığı paylaşımda, SİHA'lardan birine Eren'in adını verdiklerini duyurdu.

Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "pkk tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. 🌷✈🚀🇹🇷Semalarımızda Hür ve Özgür... #AdıErenOlsun " ifadelerini kullandı.

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