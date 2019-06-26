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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 05:52

Bingöl ve 'da acele kamulaştırma kararları

Bingöl ve 'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararları 'de yer aldı.

2 ilde acele kamulaştırma kararları

Bingöl ve 'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan kararla göre, Bingöl'de tesis edilecek Aşağı Kaleköy Barajı ve yapımı için Solhan ilçesi Demirkapı ve Murat köylerinde bulunan bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ağrı'da tesis edilecek Kaplan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla Taşlıçay ilçesinin Gözucu ve Alakoçlu köylerindeki bazı taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmesi üzere tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

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