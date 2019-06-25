Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sağlık çalışanı 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren zanlılardan 3'ü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bu kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden S.Ö. ve A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.