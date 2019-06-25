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  • 25.06.2019 18:34
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 18:34

'da operasyonu: 2 doktor FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da 2 doktor FETÖ'den tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan sağlık çalışanı 5 şüpheli Ankara Adliyesine getirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren zanlılardan 3'ü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Bu kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde doktor olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden S.Ö. ve A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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