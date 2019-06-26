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  • 26.06.2019 19:38
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 19:38

’ın sözde emiri tutuklandı

'de terör örgütü 'a yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde emiri "Sebhen" kod adlı M.S.E tutuklandı.

DEAŞ’ın sözde emiri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, geçmiş dönemlerde Irak'ta adına faaliyet yürüttüğü, Musul kentinin Muhallebiye kasabasının sözde emiri ve örgüt içinde havancılardan sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan "Sebhen" kod adlı M.S.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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