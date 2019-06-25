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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 08:14

Son dakika haberi: 'de operasyonu: 7 gözaltı

'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü 'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

'de, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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