Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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