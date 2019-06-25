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  • 25.06.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 18:42

başladı! Başvuru nasıl, nereden yapılacak?

Yaz tatilini olumlu bir şekilde değerlendirmek isteyen gençlere müjde verildi. İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25 Haziran'dan itibaren başladı. Şimdi binlerce öğrenci hakkında araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte cevabı...

İŞKUR öğrencilere yaz işi başvuruları başladı!

Üniversite öğrencileri İŞKUR sosyal çalışma programı yaz işi başvuruları hakkında araştırma yapıp bilgi edinmek istiyor. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İşte merakla araştırılan cevabı...

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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