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  • 25.06.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 19:57

sınırında patlamaya hazır ele geçirildi

'nın sınırındaki Akçakale ilçesinde, patlamaya hazır 3 el yapımı () bulundu. EYP'ler jandarma tarafından imha edildi.

Sınırda patlamaya hazır EYP ele geçirildi

sınırındaki Akçakale ilçesi sınır hattında patlamaya hazır mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri harakette geçti.

Sınır hattında arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş patlamaya hazır 3 buldu. lar imha edildi. Yaşanan olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

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