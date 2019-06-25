Suriye sınırındaki Akçakale ilçesi sınır hattında patlamaya hazır mühimmat bulunduğuna yönelik istihbarat bilgisi alan güvenlik güçleri harakette geçti.
Sınır hattında arama yapan ekipler, toprağa gömülmüş patlamaya hazır 3 EYP buldu. Patlayıcılar güvenli bölgede imha edildi. Yaşanan olayın ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
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