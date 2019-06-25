Gezi olayları davasında flaş gelişme!



Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine karar verildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada söz alan tutuklu sanıkların avukatları müvekkillerinin tahliyesi talebinde bulundu.

Tutuksuz sanıklardan İnanç Ekmekçi'nin avukatı, müvekkilinin Almanya'da yaşadığını, bu nedenle savunmasının istinabe (adli yardım) yoluyla alınmasını, diğer tutuksuz sanıklardan bazılarının avukatları ise müvekkilleri hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.





Taleplere ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin, bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini istedi.



ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Yiğit Aksakoğlu'nun ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, her iki sanık hakkındaki kararı oy çokluğu ile alırken, Aksakoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesini kararlaştıran heyet, avukatı tarafından yurt dışında yaşadığı beyan edilen sanık İnanç Ekmekçi'nin savunmasının bir sonraki celsede alınmasına, şartları oluşmadığından savunmasının istinabe yoluyla alınması talebinin reddine hükmetti.

Tutuksuz 2 sanığın adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddeden heyet, müştekilerin beyanlarının alınması için yazılan talimatların dönüşlerinin beklenmesine karar verdi.

Heyet, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyut Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi "şüpheli" olarak yer alıyor.

SUÇLAMALAR

16 şüphelinin işlediği iddia edilen suçlar ise şöyle: Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "Mala zarar verme", "Nitelikli mala zarar verme", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "Nitelikli yağma", "Nitelikli yaralama" ve "2863 sayılı yasaya muhalefet".

OLAYLARDAN SORUMLU TUTULDULAR

İddianamede, Gezi Parkı olayları olarak anılan ancak aslında bir kalkışma girişimi olan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları, bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013'te sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri iddianame konusu olarak yer alıyor. İddianamede şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer aldıkları ve bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarından sorumlu tutuluyor. Öte yandan Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu hakkında yakalama kararı bulunuyor.