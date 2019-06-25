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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 20:12

Kenevir bahçesinde yakalandı, "içiciyim" diye savunma yaptı

'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde pişman olduğunu belirten şüphelinin, "içici olduğu için keneviri satmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, kendisi için ekim yaptığını ama ölçüyü biraz kaçırdığını" ileri sürdüğü öğrenildi.

260 kök kenevirle yakalandı! Savunması şaşırttı

'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan F.O'nun (39) bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiası üzerine başlatılan çalışma kapsamında şahsın adresine baskın düzenledi.

Operasyonda, evin bahçesinde boyu 1 ile 3 metre arasında değişen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi, F.O. gözaltına alındı.

PİŞKİN SAVUNMA

Jandarmadaki ifadesinde pişman olduğunu belirten şüphelinin, "içici olduğu için keneviri satmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, kendisi için ekim yaptığını ama ölçüyü biraz kaçırdığını" ileri sürdüğü öğrenildi.

F.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen Hint kenevirleri jandarma ekiplerince yakılarak imha edildi.

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