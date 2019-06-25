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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:48

: Başkan Erdoğan'dan iddiasına yanıt

haberine göre Başkan , AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan iddialarına ilişkin olarak ise "Dışarıdan dayatma ile kabine değişikliği olmaz" cevabını verdi.

Başkan Erdoğan'dan kabine değişikliği iddiasına yanıt

Başkan Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık degil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz.'' yanıtını verdi.

'BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜM'
MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüklerini belirten Erdoğan, "G20 sonrası yüz yüze de görüşebilirim" açıklamasında bulundu.

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