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  • 25.06.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 12:13

Adliyesi'nde 'dan gelen zarf paniği

Adliyesi'ne 'dan gönderildiği öğrenilen zarfın içinden toz çıktı. Yetkililerin haber vermesi üzerine adliyeye ve uzman ekipler yönlendirildi.

Adliyede Hollanda'dan gelen zarf paniği

Edinilen bilgiye göre, bu sabah Adliyesi Sulh Mahkemesi'ne posta yoluyla bir zarf gönderildi. Gönderilen zarfı alan ve açan görevliler, zarfın içinden tozun çıkması sonrasında paniğe kapıldı. Yapılan ihbar sonrasında 'ne ve uzman ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin adliye içindeki incelemeleri sürürken, zarfı açan adliye personeli hastaneye sevk edildi.

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