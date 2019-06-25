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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 21:34

/’li teröristler nı yakıp, halay çekti

'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan 'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde /'li teröristlerin sivillere ait ekili nı ateşe vererek halay çektiği görüntüler tepki topladı.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında /'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise paylaştı.

Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.

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