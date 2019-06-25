Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.06.2019 22:26
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 22:32

'te şüpheli bidon yerli üretim ""la imha edildi

Valiliği önünde bulunan şüpheli bidon, alarma geçirdi. Bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından bidona, tarafından üretilen "" isimli bomba imha robotuyla müdahale edildi.

Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSiirt'te şüpheli bidon yerli üretim "Kaplan"la imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri