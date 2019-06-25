Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki valilik bahçesinin duvarının bitişiğinde bidonu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
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