Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Tunus Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner atandı.
Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan merkeze alındı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Tunus Büyükelçiliğine Refik Ali Onaner atandı.
Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan merkeze alındı.
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