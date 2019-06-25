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  • 25.06.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 25.06.2019 17:37

Kızının boşanma davasına gelen polis dehşet saçtı

'da kızının boşanma davasına gelen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile damadının kardeşini yaraladı. Elindeki bıçakla dehşet saçan polis, adliye polisince gözaltına alındı.

Kızının boşanma davasına gelen polis dehşet saçtı

Adliyesi'nde kızının boşanma davasını bekleyen bir polis memuru, tartıştığı damadı ile damadının kardeşini bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, kızının 10. Aile Mahkemesi'ndeki boşanma davasını takip etmek üzere Sıhhiye'deki Ankara Adalet Sarayı'na gelen polis memuru E.E, duruşmanın başlamasını beklerken davalı oldukları damadının yakınlarıyla tartıştı.

Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğünde çalıştığı öğrenilen E.E, damadı Abdullah E. ile damadının kardeşi Abdülkadir E'yi bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Adliye polisince gözaltına alınan E.E, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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