AK Parti'den İstanbul analizi AK Parti’de İstanbul analizi yapılacak. Sonuçlar detaylı bir şekilde masaya yatırılacak. Raporlar, Başkan Erdoğan’a sunulacak. AK Parti MKYK ile MYK, İstanbul seçimi masaya yatırmak için bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak.

İstanbul'da 39 ilçede görev alan milletvekilleri, 31 Mart seçimlerine göre farkın neden kaynaklandığını araştıracak. Tabandaki yaklaşık 300 bin oy kaymasına neyin neden olduğunu tespit edecek. Çıkan rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. AK Parti MKYK ile MYK, İstanbul seçimi masaya yatırmak için bugün Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında seçim sonuçlarına ilişkin detaylı bir değerlendirme yapması bekleniyor.



EN BEĞENİLEN LİDER ERDOĞAN

BBC, 2018-19 yılları arasında Tunus, Cezayir, Sudan, Filistin, Fas, Mısır, Ürdün, Lübnan, Irak, Yemen ve Libya'da 25 bin gençle anket yaptı. En beğenilen lider yüzde 51 ile Başkan Erdoğan çıktı. Erdoğan'ı yüzde 28 ile Putin ve yüzde 12 oyla Trump takip etti.





EDA IŞIK

